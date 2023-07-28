Федорченко Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко Агриппина Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1731

Дата смерти

17.01.1782

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Федорченко Демьян Яковлевич

Отец ребёнка: Федорченко Яков Федорович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Кравченко Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Федорченко Яков Федорович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Федорченко Яков Федорович

Смерть
17.01.1782
Похороны
Неизвестно