Федорченко Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти17.01.1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Федорченко Демьян Яковлевич
Отец ребёнка: Федорченко Яков Федорович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Кравченко Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Федорченко Яков Федорович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Федорченко Яков Федорович
Смерть
17.01.1782
Похороны
Неизвестно