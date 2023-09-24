Евстифейкина Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстифейкина Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстифейкин Семен Степанович

Мать: Пивкина Анна Петровна

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