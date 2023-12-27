Носкова Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти01.12.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1850
Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич
Бракосочетание
До 13.01.1850
Рождение ребёнка
24.04.1852
Сын: Носков Семён Спиридонович
Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Носков Павел Младший Спиридонович
Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
15.01.1856
Сын: Носков Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Сын: Носков Семён Спиридонович
Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
13.04.1862
Сын: Носков Иосиф Спиридонович
Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1892
Похороны
02.12.1892