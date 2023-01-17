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- Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Лысов Савватей Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Сын: Лысов Иона Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Лысов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Дочь: Лысова Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Родионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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