Осинцев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Зыково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Место рождение: Урываевский сельсовет, пос. Давыдовский
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Осинцев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно