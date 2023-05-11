Осинцев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Осинцев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Зыково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Место рождение: Урываевский сельсовет, пос. Давыдовский
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Осинцев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно