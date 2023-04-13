Кидалова Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1912
Отец ребёнка: Кидалов Федот Стефанович
Рождение ребёнка
07.06.1914
Сын: Кидалов Константин Федотович
Отец ребёнка: Кидалов Федот Стефанович
Рождение ребёнка
16.12.1921
Дочь: Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Кидалов Федот Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно