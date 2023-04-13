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Кидалова Вера Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1912

Сын: Кидалов Павел Федотович

Отец ребёнка: Кидалов Федот Стефанович

Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Кидалов Константин Федотович

Отец ребёнка: Кидалов Федот Стефанович

Рождение ребёнка
16.12.1921

Дочь: Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Кидалов Федот Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидалов Федот Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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