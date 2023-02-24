Николаев Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2010
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Николаев Пётр Андреевич
Мать: Николаева Андреевна
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Григорьевна
Россия
Смерть
2010