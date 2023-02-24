Николаев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Николаев Пётр Андреевич

Мать: Николаева Андреевна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
13.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Григорьевна

Россия
Смерть
2010
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