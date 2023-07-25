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Лисова Яна Владимировна
Лисова Яна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.1985
Пол
Женский
Отец
Лисов Владимир
Мать
Лисова (Асламова) Наталья Михайловна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1985
Отец:
Лисов Владимир
Мать:
Лисова Наталья Михайловна
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