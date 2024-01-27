Slivkoff Dadeya
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Slivkoff Alex Timafe Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Тимофей (Timafe) Михайлович (Michael) Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Masha Timafe Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Тимофей (Timafe) Михайлович (Michael) Gregory
Россия
Смерть
Неизвестно