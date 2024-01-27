Slivkoff Dadeya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Slivkoff Dadeya

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1883 г.р.
Около 1885 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Slivkoff Alex Timafe Michael

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Тимофей (Timafe) Михайлович (Michael) Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Masha Timafe Michael

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Тимофей (Timafe) Михайлович (Michael) Gregory

Россия
Смерть
Неизвестно
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