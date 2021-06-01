Темербекова Муслимат
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1932
Дата смерти?.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932
Отец: Темербеков Темербек
Мать: Гасанова Джума
Рождение ребёнка
18.09.1965
Дочь: Мирзаева Патимат Багаутиновна
Отец ребёнка: Мирзаев Багаутин Магомедович
Рождение ребёнка
03.06.1974
Дочь: Мирзаева Хатима Багаутиновна
Отец ребёнка: Мирзаев Багаутин Магомедович
Смерть
?.06.2021