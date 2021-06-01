Темербекова Муслимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темербекова Муслимат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1932

Дата смерти

?.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЭО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932

Отец: Темербеков Темербек

Мать: Гасанова Джума

Рождение ребёнка
18.09.1965

Дочь: Мирзаева Патимат Багаутиновна

Отец ребёнка: Мирзаев Багаутин Магомедович

Рождение ребёнка
03.06.1974

Дочь: Мирзаева Хатима Багаутиновна

Отец ребёнка: Мирзаев Багаутин Магомедович

Смерть
?.06.2021
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