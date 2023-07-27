Артемьев (Артемов?) Иван Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1915 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
свидетельство в 64 г выдано в Джамбульской обл. ст Мерке (Казахстан?)
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно