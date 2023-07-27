Артемьев (Артемов?) Иван Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев (Артемов?) Иван Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1915 ст.

Жена: Артемьева Наталья Степановна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
свидетельство в 64 г выдано в Джамбульской обл. ст Мерке (Казахстан?)
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно