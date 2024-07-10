Агафонов Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонов Иосиф Иванович

Агафонов Иосиф Иванович

Место рождения

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

04.04.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1877 ст.

Отец: Агафонов Иоанн Афанасьевич

Мать: Агафонова (Исаева) Феоктиста Васильевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Восприемники: Феодор Иванов Якимов, девка Елена Афонасьева Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Пелагия Меркурьева

Рождение ребёнка
03.11.1897 ст.

Сын: Агафонов Павел Иосифович

Мать ребёнка: Агафонова Пелагия Меркурьева

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1899 ст.

Сын: Агафонов Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Агафонова Пелагия Меркурьева

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1902 ст.

Сын: Агафонов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Агафонова Пелагия Меркурьева

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.