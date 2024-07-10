Агафонов Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения04.04.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1877 ст.
Восприемники: Феодор Иванов Якимов, девка Елена Афонасьева Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1897 ст.
Мать ребёнка: Агафонова Пелагия Меркурьева
Рождение ребёнка
17.03.1899 ст.
Сын: Агафонов Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Агафонова Пелагия Меркурьева
Рождение ребёнка
17.06.1902 ст.
Мать ребёнка: Агафонова Пелагия Меркурьева