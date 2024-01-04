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Плесовских Прокопий Афонасьевич

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1673
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Прокопей Афонасьев Плесовских 43 62 жена Варвара Лукьянова, 50, взята в замужество ... Показать все
Рождение
Около 1701

Отец: Плесовских Афонасий Савельевич

Мать: Плесовских Анна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Дарья Прокопьевна

Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1735

Жена: Плесовских Варвара Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Авдотья Прокопьевна

Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Плесовских Савин Прокопьевич

Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1751 ст.

Дочь: Федосья Прокопьевна

Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Плесовских Афонасий Прокопьевич

Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Харитина Прокопьевна

Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно
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