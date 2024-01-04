Плесовских Прокопий Афонасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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1673
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Прокопей Афонасьев Плесовских 43 62 жена Варвара Лукьянова, 50, взята в замужество ... Показать все
Рождение
Около 1701
Отец: Плесовских Афонасий Савельевич
Мать: Плесовских Анна
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Дарья Прокопьевна
Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна
Бракосочетание
До 1735
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Авдотья Прокопьевна
Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Плесовских Савин Прокопьевич
Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна
Рождение ребёнка
29.05.1751 ст.
Дочь: Федосья Прокопьевна
Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Плесовских Афонасий Прокопьевич
Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Харитина Прокопьевна
Мать ребёнка: Плесовских Варвара Лукьяновна
Смерть
Неизвестно