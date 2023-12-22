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Плесовских Афонасий Прокопьевич

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Плесовских Прокопий Афонасьевич

Мать: Плесовских Варвара Лукьяновна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Прокопей Афонасьев Плесовских 43 62 жена Варвара Лукьянова, 50, взята в замужество ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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