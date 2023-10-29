Лагутин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагутин Сергей Александрович

Лагутин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1985

Отец: Лагутин Александр Николаевич

Мать: Лагутина Алла Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close