Степанида Андреевна 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Андреевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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