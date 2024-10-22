Степанида Андреевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Федорович
Смерть
Неизвестно