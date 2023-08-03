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Бочаров Михаил
Бочаров Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бочаров (мещанин) Иван Алексеев
1861 г.р.
Мать
Бочарова (Антонова) Елизавета
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бочаров (мещанин) Иван Алексеев
Мать:
Бочарова Елизавета
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