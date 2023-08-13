Кайгородцев Тимофей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцев Тимофей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кайгородцев Степан Саватеевич

Мать: Кайгородцева Устина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кайгородцева Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кайгородцева Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородцева Матрена

Смерть
Неизвестно