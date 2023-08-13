Кайгородцев Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кайгородцева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кайгородцева Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кайгородцева Матрена
Смерть
Неизвестно