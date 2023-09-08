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Буряк Витя
Буряк Витя
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Буряк Дьордий
Мать
(Горбатюк) Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
БЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Буряк Дьордий
Мать:
Любовь
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