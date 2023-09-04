Чорикова Матрона Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорикова Матрона Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1853

Дочь: Чорикова Мария Никитична

Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1855

Сын: Чориков Григорий Никитич

Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.05.1857

Сын: Чориков Константин Никитич

Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1859

Дочь: Чорикова Марфа Никитична

Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1862

Дочь: Чорикова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чориков Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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