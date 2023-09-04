Чорикова Матрона Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1853
Дочь: Чорикова Мария Никитична
Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1855
Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1857
Сын: Чориков Константин Никитич
Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1859
Дочь: Чорикова Марфа Никитична
Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1862
Дочь: Чорикова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Чориков Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно