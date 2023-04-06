(Синьковская) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Синьковская) Елена Николаевна

(Синьковская) Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Синьково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Синьковский Николай Иванович

Мать: Синьковская Прасковья Ивановна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Федорович

Отец ребёнка: Федор Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Мартынович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close