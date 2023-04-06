(Синьковская) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Федорович
Отец ребёнка: Федор Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Мартынович
Смерть
Неизвестно