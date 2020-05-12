Обельчаков Иван Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обельчаков Иван Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1994 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2020

Отец: Обельчаков Евгений Витальевич

Мать: Тагаева Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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