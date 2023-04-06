Беляева (Мазина) Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1860
Отец: Мазин Михаил Яковлевич
Бракосочетание
09.11.1879
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Чеботаева Анна Сисоевна
Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович
Рождение ребёнка
21.10.1883
Сын: Беляев Яков Сисоевич
Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович
Рождение ребёнка
17.02.1886
Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович
Рождение ребёнка
01.02.1890
Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович
Рождение ребёнка
27.02.1892
Дочь: Дарья Сисоевна
Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович
Рождение ребёнка
27.06.1894
Сын: Беляев Пантелеймон Сисоевич
Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович
Рождение ребёнка
29.12.1896
Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно