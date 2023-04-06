Беляева (Мазина) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Мазина) Дарья Михайловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

13.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1860

Отец: Мазин Михаил Яковлевич

Мать: Мазина Домникия Максимовна

Бракосочетание
09.11.1879

Муж: Беляев Сисой Борисович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Чеботаева Анна Сисоевна

Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Беляев Стефан Сисоевич

Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович

Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Беляев Яков Сисоевич

Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович

Рождение ребёнка
17.02.1886

Сын: Беляев Федор Сисоевич

Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович

Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Беляев Семен Сисоевич

Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович

Рождение ребёнка
27.02.1892

Дочь: Дарья Сисоевна

Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович

Рождение ребёнка
27.06.1894

Сын: Беляев Пантелеймон Сисоевич

Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович

Рождение ребёнка
29.12.1896

Сын: Беляев Василий Сисоевич

Отец ребёнка: Беляев Сисой Борисович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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