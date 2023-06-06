Батыршин Абдей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Азинаев Батырша
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Абдеев Сююндель
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Абдеева Сулубяла?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Абдеева Умель?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Абдеева Хатимя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Абдеева Хафиза
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмаева Бяка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакаева Гулеизяр
Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1796