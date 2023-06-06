Батыршин Абдей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батыршин Абдей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Азинаев Батырша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Абдеев Сююндель

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Абдеева Сулубяла?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Абдеева Умель?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Абдеева Хатимя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Абдеева Хафиза

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмаева Бяка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакаева Гулеизяр

Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1796