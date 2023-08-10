Алина (Мария) Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алина (Мария) Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1862

Сын: Алин Павел Петров

Отец ребёнка: Алин Петр Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Алин Петр Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно