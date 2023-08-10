Алина (Мария) Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1862
Сын: Алин Павел Петров
Отец ребёнка: Алин Петр Григорьев
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Алин Петр Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно