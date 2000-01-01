(Варламова) Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варламова) Фаина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1950

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1950

Отец: Варламов Анатолий

Мать: Анфиса

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