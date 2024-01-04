Полянский Филимон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Полянская Мария Филимонова
Мать ребёнка: Полянская -- Александра Косьминовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Полянский Степан Филимонович
Мать ребёнка: Полянская -- Александра Косьминовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Полянский Михаил Филимонович
Мать ребёнка: Полянская -- Александра Косьминовна
Рождение ребёнка
05.08.1917
Дочь: Полянская Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Полянская -- Александра Косьминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно