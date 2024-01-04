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Полянский Филимон Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Полянская Мария Филимонова

Мать ребёнка: Полянская -- Александра Косьминовна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Полянский Степан Филимонович

Мать ребёнка: Полянская -- Александра Косьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Полянский Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Полянская -- Александра Косьминовна

Рождение ребёнка
05.08.1917

Дочь: Полянская Анна Филимоновна

Мать ребёнка: Полянская -- Александра Косьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская -- Александра Косьминовна

Смерть
Неизвестно
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