Grabowski h.Oksza Władysław Wilgelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grabowski h.Oksza Władysław Wilgelm

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Grabowski H. Oksza Ludwik

Мать: Hr. Grabowski H.oksza Laura

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Okuszko H.radwan Julia

Мать ребёнка: Grabowska Maria

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Janina

Мать ребёнка: Grabowska Maria

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Maria

Мать ребёнка: Grabowska Maria

Рождение ребёнка
1860

Сын: Grabowski H.oksza Ludwik

Мать ребёнка: Grabowska Maria

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Jadwiga

Мать ребёнка: Grabowska Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Grabowska Maria

Смерть
Неизвестно
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