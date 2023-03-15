Grabowski h.Oksza Władysław Wilgelm
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Grabowski H. Oksza Ludwik
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Okuszko H.radwan Julia
Мать ребёнка: Grabowska Maria
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Janina
Мать ребёнка: Grabowska Maria
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Maria
Мать ребёнка: Grabowska Maria
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Grabowska Maria
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Jadwiga
Мать ребёнка: Grabowska Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Grabowska Maria
Смерть
Неизвестно