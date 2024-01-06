Столяров Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Поручитель
27.10.1913 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
ГАТО ЖЕНИХ: Калужской губернии и уезда, Бобровской волости, деревни Воинка, крестьянин Егор Тихонович Гурьев, первым браком, 20 лет НЕВЕСТА: Мария Кирилловна Столярова дочь крестьянина Самарской губ... Показать все
Место жительства
1913 ст.
Дубна, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно