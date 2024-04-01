Клевакина Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлевакина Варвара Иванова

Клевакина Варвара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Иванов Иван Мамантов

Мать: Иванова (Павлова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевакин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
06.10.1911

Дочь: (Клевакина) Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
15.09.1912

Дочь: (Клевакина) Надежда Михайлова

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: (Клевакина) Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
07.10.1918

Сын: Клевакин Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
29.05.1921

Сын: Клевакин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.