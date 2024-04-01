Клевакина Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1911
Дочь: (Клевакина) Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
15.09.1912
Дочь: (Клевакина) Надежда Михайлова
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: (Клевакина) Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
07.10.1918
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
29.05.1921
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Дмитриев
Смерть
Неизвестно