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Варвара Андреева

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Место рождения

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Андрей

Мать: ?

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
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