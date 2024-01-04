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Варвара Андреева
Варвара Андреева
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Древо
Место рождения
Пасынково
, Карповская волость, Даниловский уезд
Дата рождения
1810
Пол
Женский
Отец
Андрей
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Андрей
Мать:
?
Пасынково
, Карповская волость, Даниловский уезд
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