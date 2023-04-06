Мерликов Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерликов Яков Николаевич

Мерликов Яков Николаевич

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1892

Отец: Мерликов Николай Яковлевич

Мать: Мерликова Домникия Ивановна

Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Мерликова Марфа Лукьяновна

Рождение ребёнка
29.01.1917

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Мерликова Марфа Лукьяновна

Рождение ребёнка
10.06.1919

Дочь: Харченко Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Мерликова Марфа Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close