Мерликов Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1892
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
29.01.1917
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Мерликова Марфа Лукьяновна
Рождение ребёнка
10.06.1919
Дочь: Харченко Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Мерликова Марфа Лукьяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно