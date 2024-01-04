Казаченкова Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения12.10.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1955
Рождение ребёнка
24.04.1958
Дочь: Казаченкова Галина Алистарховна
Отец ребёнка: Казаченков Аристарх (Алистарх) Мефодьевич
Рождение ребёнка
03.01.1962
Дочь: Казаченкова Татьяна Алистарховна
Отец ребёнка: Казаченков Аристарх (Алистарх) Мефодьевич
Смерть
Неизвестно