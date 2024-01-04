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Казаченкова Зинаида Петровна

Место рождения

Обуховка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

12.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Обуховка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Около 1955

Муж: Казаченков Аристарх (Алистарх) Мефодьевич

Обуховка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.04.1958

Дочь: Казаченкова Галина Алистарховна

Отец ребёнка: Казаченков Аристарх (Алистарх) Мефодьевич

Обуховка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.01.1962

Дочь: Казаченкова Татьяна Алистарховна

Отец ребёнка: Казаченков Аристарх (Алистарх) Мефодьевич

Обуховка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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