Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мавра Карповна

Отец ребёнка: Карп Трофимович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Евдоким Карпович

Отец ребёнка: Карп Трофимович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Аксинья Карповна

Отец ребёнка: Карп Трофимович

Рождение ребёнка
05.04.1827

Дочь: Ирина Карповна

Отец ребёнка: Карп Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Трофимович

Смерть
Неизвестно