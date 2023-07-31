Агафья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мавра Карповна
Отец ребёнка: Карп Трофимович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Евдоким Карпович
Отец ребёнка: Карп Трофимович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Аксинья Карповна
Отец ребёнка: Карп Трофимович
Рождение ребёнка
05.04.1827
Дочь: Ирина Карповна
Отец ребёнка: Карп Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Трофимович
Смерть
Неизвестно