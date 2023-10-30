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Болбукова Федора Павловна

Место рождения

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

08.10.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1854 ст.

Отец: Болбуков Павел Куприянович

Мать: Болбукова Ефимия Терентьевна

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
10.11.1874 ст.

Муж: Болбуков Игнатий Нестерович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1888 ст.

Сын: Болбуков Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Болбуков Игнатий Нестерович

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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