Болбукова Федора Павловна
Место рождения
Дата рождения08.10.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1854 ст.
Бракосочетание
10.11.1874 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1888 ст.
Сын: Болбуков Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Болбуков Игнатий Нестерович
Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно