Мария Трофимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим Иванов
Мать: не указана
ИВ-1836-1837 такой ведомости нет ⛔ Восприемница!!!МК-1837 25/28.27.1837 Дватцать пятаго числа Казенной Новской волости деревни Плотавца у крестьянина Фоки Иванова и законной его жены Ксении Федоровой ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно