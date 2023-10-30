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Мария Трофимова

Место рождения

Крутец Назимовский, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим Иванов

Мать: не указана

Крутец Назимовский, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1836-1837 такой ведомости нет ⛔ Восприемница!!!МК-1837 25/28.27.1837 Дватцать пятаго числа Казенной Новской волости деревни Плотавца у крестьянина Фоки Иванова и законной его жены Ксении Федоровой ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крутец Назимовский, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
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