Ефросинья Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефросинья Калинина

Отец ребёнка: Калина Андреянов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ефимия Калинина

Отец ребёнка: Калина Андреянов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калина Андреянов

Смерть
Неизвестно
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