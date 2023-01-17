Ефросинья Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефросинья Калинина
Отец ребёнка: Калина Андреянов
Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ефимия Калинина
Отец ребёнка: Калина Андреянов
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калина Андреянов
Смерть
Неизвестно