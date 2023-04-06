Галищева (Никитина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Никитин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1841
Рождение ребёнка
01.01.1843
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Галищев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Галищев Илларион Иванович
Отец ребёнка: Галищев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Галищев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Примакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Галищев Иван Прохорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно