Галищева (Никитина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалищева (Никитина) Евдокия Ивановна

Галищева (Никитина) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Никитин Иван

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
04.11.1841

Муж: Галищев Иван Прохорович

Рождение ребёнка
01.01.1843

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Галищев Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Галищев Илларион Иванович

Отец ребёнка: Галищев Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Галищев Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Примакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Галищев Иван Прохорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close