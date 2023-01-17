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Старков Максим Ипатиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старков Ипатий Никитич

Мать: Старкова Саломея Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.08.1871
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Дарья Алексеева Батерякова, девица
Рождение ребёнка
27.12.1873

Сын: Старков Василий Максимович

Мать ребёнка: Старкова Матрона Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Матрона Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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