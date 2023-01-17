Старков Максим Ипатиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старков Ипатий Никитич
Крещение
12.08.1871
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Дарья Алексеева Батерякова, девица
Рождение ребёнка
27.12.1873
Сын: Старков Василий Максимович
Мать ребёнка: Старкова Матрона Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно