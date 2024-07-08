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Клинник Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинник Андрей Евстратович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Клинник Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Клинник Андрей Евстратович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.

Дочь: Клинник Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Клинник Андрей Евстратович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.

Дочь: Клинник Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Клинник Андрей Евстратович

Слободка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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