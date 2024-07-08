Клинник Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Клинник Игнатий Андреевич
Отец ребёнка: Клинник Андрей Евстратович
Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.
Дочь: Клинник Феодора Андреевна
Отец ребёнка: Клинник Андрей Евстратович
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.
Дочь: Клинник Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Клинник Андрей Евстратович
Смерть
Неизвестно