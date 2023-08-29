Спирин Леонид Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.?
Дочь: Молодых Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Хардиляткина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирина Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Хардиляткина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спирин Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Хардиляткина Мария Николаевна