Спирин Леонид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирин Леонид Андреевич

Спирин Леонид Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.?

Дочь: Молодых Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Хардиляткина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Хардиляткина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спирин Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Хардиляткина Мария Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close