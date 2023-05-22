Бороздина Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.2008
Дочь: Бороздина Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Бороздин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
09.05.2011
Дочь: Бороздина Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Бороздин Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно