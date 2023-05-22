Бороздина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздина Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.?

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.2008

Дочь: Бороздина Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Бороздин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
09.05.2011

Дочь: Бороздина Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Бороздин Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бороздин Сергей Владимирович