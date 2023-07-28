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Мамаева Августа Васильевна

Место рождения

Уржум, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.11.1923

Дата смерти

23.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1923

Отец: Золотарев Василий Андреевич

Мать: не указана

Уржум, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.06.1953

Сын: Мамаев Виталий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рутка, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.06.1992