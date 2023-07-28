Мамаева Августа Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1923
Дата смерти23.06.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1923
Отец: Золотарев Василий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1953
Отец ребёнка: не указан
Рутка, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.06.1992