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Акилина Иоаннова

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.06.1877

Дата смерти

27.06.1877

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1877

Отец: Иван Киреев

Мать: Васса Артёмова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1877
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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