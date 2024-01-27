Макаров Makarov Михаил Устинович Ustinov
Место рожденияРоссия
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Макаров Makarov Устин
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1853
Сын: Макаров Makarov Иван Михайлович
Мать ребёнка: ?
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1859
Сын: Макаров Makarov Даниил Михайлович
Мать ребёнка: ?
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1863
Сын: Макаров Makarov Василий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно