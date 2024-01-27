Макаров Makarov Михаил Устинович Ustinov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Makarov Михаил Устинович Ustinov

Место рождения

Россия

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Макаров Makarov Устин

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Макаров Makarov Иван Михайлович

Мать ребёнка: ?

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1859

Сын: Макаров Makarov Даниил Михайлович

Мать ребёнка: ?

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1863

Сын: Макаров Makarov Василий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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