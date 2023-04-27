кн. Трубецкая (кн. Трубецкая) Евдокія Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикн. Трубецкая (кн. Трубецкая) Евдокія Михайловна

кн. Трубецкая (кн. Трубецкая) Евдокія Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1535

Дата смерти

1629

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1535

Отец: Трубецкій​ Михаилъ Семенъ-Богдановичъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1567

Сын: Трубецкий ​Вигунд​ Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Романович

Гребнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1569

Муж: Трубецкой Никита Романович

Смерть
1629
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
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