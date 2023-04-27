кн. Трубецкая (кн. Трубецкая) Евдокія Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1535
Дата смерти1629
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1535
Отец: Трубецкій Михаилъ Семенъ-Богдановичъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1567
Сын: Трубецкий Вигунд Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Романович
Гребнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1569
Смерть
1629
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область