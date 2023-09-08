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Kniper Wilhelm (Vasilij Karlovich) (Vasilij Karlovich)
Kniper Wilhelm (Vasilij Karlovich) (Vasilij Karlovich)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
1817
Пол
Мужской
Отец
Книпер Karl Jakob
1738 г.р.
Мать
Книпер (Pott) Magdalena
Дети
Не указаны
Добавил:
БЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Книпер Karl Jakob
Мать:
Книпер Magdalena
Смерть
1817
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