Kniper Wilhelm (Vasilij Karlovich) (Vasilij Karlovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKniper Wilhelm (Vasilij Karlovich) (Vasilij Karlovich)

Kniper Wilhelm (Vasilij Karlovich) (Vasilij Karlovich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Книпер Karl Jakob

Мать: Книпер Magdalena

Смерть
1817
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close