Батанина (Трусова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1991
Отец: не указан
Мать: Трусова Людмила
Рождение ребёнка
09.10.2014
Сын: Батанин Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Батанин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.2016
Сын: Батанин Семён Владимирович
Отец ребёнка: Батанин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.2020
Дочь: Батанина Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Батанин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно