Батанина (Трусова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батанина (Трусова) Ольга Александровна

Место рождения

Зюзельский, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

24.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1991

Отец: не указан

Мать: Трусова Людмила

Зюзельский, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.2014

Сын: Батанин Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Батанин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.2016

Сын: Батанин Семён Владимирович

Отец ребёнка: Батанин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
20.11.2020

Дочь: Батанина Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Батанин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батанин Владимир Николаевич

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