Костяков Петр Лазаревич
Место рожденияДеревня Ситки
Дата рождения1723
Дата смерти1774
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Ситки
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Деревня Ситки
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1774