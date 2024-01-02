Костяков Петр Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костяков Петр Лазаревич

Место рождения

Деревня Ситки

Дата рождения

1723

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Ситки
Рождение ребёнка
1740

Сын: Костяков Егор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Ситки
Рождение ребёнка
1753

Сын: Костяков Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1774
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