Федоров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Алексей

Федоров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Иванов Федор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно